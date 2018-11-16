Андрей Ермак: Электронные визы привлекут в Калининград туристов из Китая, Скандинавских стран и Европы

СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-16T18:42:58+03:00

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В пятницу 16 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась дискуссия на тему «Увеличение экспорта туристских услуг в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в которой принял участие министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. В ходе этой дискуссии министр заявил, что серьезным преимуществом для увеличения иностранного турпотока в регион станет ввод электронных виз летом 2019 года. При этом министр считает, что этот турпоток увеличится примерно на 7% за счет иностранных туристов, которых может привлечь наследие чемпионата мира.

- Это материальное – в виде инфраструктуры и не материальное – в части выросшего уровня гостеприимства и сервиса в гостиницах, ресторанах, - заявил Ермак. - То же самое касается работы гидов-экскурсоводов и туроператоров.

Также Ермак сообщил, что его ведомство планирует привлекать туристов, которые «смогут оставлять в регионе значительные суммы».

- Это Китай, Скандинавские страны, Европа. Планируем проводить промомероприятия при поддержке Ростуризма в этих странах. Также работа с социальными сетями, различными пабликами. В странах, которые попадут в список для электронных виз, организуем мероприятия, чтобы они обратили внимание на Калининградскую область при планировании отпуска в 2019 году, – отметил министр.