Андрей Ермак: В том, что выделенные на дома культуры деньги придется вернуть в бюджет, виноваты муниципалитеты

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-17T11:47:34+03:00

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В пятницу 16 ноября на оперативном совещании в правительстве Калининградской области замминистра культуры и туризма Сергей Кузнецов заявил, что региону не удалось построить ни одного дома культуры из семи планировавшихся, и теперь 55 млн рублей, выделенные федеральным бюджетом, надо будет вернуть обратно. В тот же день министр культуры Андрей Ермак в своем фейсбуке обвинил в этом глав муниципалитетов.

- Первое и главное, муниципалитеты так переработали проекты типовых домов культуры, что их общая сметная стоимость выросла на 131 миллион, который нужно было найти или федеральном или областном бюджете, - заявил Ермак. - Естественно, никто таких денег просто так не даст. А строить 4 ДК вместо 7, чтобы уложиться в первоначальный бюджет, федеральный минкульт не разрешил. Поэтому привет муниципалитетам, которые «прекрасно» поработали с проектировщиками!

Также Ермак заявил, что все муниципалитеты подписали дорожные карты, по которым обязались выйти на торги по строительству в сентябре этого года.

- Ни один из них дорожную карту не выполнил! – добавил министр.

Тут же глава ведомства добавил, что строительство домов культуры переносится на 2020 год, а в следующем году муниципалитеты еще раз доработают проекты.