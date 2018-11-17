2018-11-17T15:50:25+03:00
Общество

В Зеленоградске директора МУПа осудили за растрату

Виктор Сергеев
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В Зеленоградске осудили директора муниципального предприятия, который совершил растрату бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В августе прошлого года директор незаконно включил себя в список премированных работников, подписал приказ и получил поощрение. Всего он получил более 163 тысяч рублей.

Действия директора были квалифицированы как растрата, рассмотрение дела проходило в особом порядке, без проведения судебного следствия.

В итоге суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей.

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