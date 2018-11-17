В Зеленоградске директора МУПа осудили за растрату
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В Зеленоградске осудили директора муниципального предприятия, который совершил растрату бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В августе прошлого года директор незаконно включил себя в список премированных работников, подписал приказ и получил поощрение. Всего он получил более 163 тысяч рублей.
Действия директора были квалифицированы как растрата, рассмотрение дела проходило в особом порядке, без проведения судебного следствия.
В итоге суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей.