В Гусеве мужчина избил отца и пытался его задушить

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-17T15:55:25+03:00

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Жителя Гусева будут судить за избиение отца и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Тимирязева. Пьяный суд ударом кулака повали отца на пол и начал его душить, при этом, угрожая убийством.

Буйного сына задержали, его действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и по статье «Угроза убийством».