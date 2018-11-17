2018-11-17T15:55:25+03:00
Происшествия

В Гусеве мужчина избил отца и пытался его задушить

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Гусева будут судить за избиение отца и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Тимирязева. Пьяный суд ударом кулака повали отца на пол и начал его душить, при этом, угрожая убийством.

Буйного сына задержали, его действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и по статье «Угроза убийством».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградске директора МУПа осудили за растрату
Под Краснознаменском сбили 38-летнего пешехода
За сутки в дорожных авариях пострадали три человека
Андрей Ермак: В том, что выделенные на дома культуры деньги придется вернуть в бюджет, виноваты муниципалитеты
В поселке под Славском сгорела квартира
В Калининградской области служба «112» за год приняла 710 тысяч вызовов
Андрей Ермак: Электронные визы привлекут в Калининград туристов из Китая, Скандинавских стран и Европы
На выезде из Калининграда перевернулся грузовик
В Калининграде проведут митинг в защиту бездомных животных
На польской границе задержали калининградца с контрабандными лекарствами
В Советске на Лесное кладбище вернут надгробную плиту с фамилиями троих русских солдат
В Калининграде арестовали и.о. главврача роддома, в котором скончался младенец
Вице-премьер Александр Рольбинов будет курировать министерство природных ресурсов
Калининградка украла у своей подруги 83 тысячи рублей
В Советске на погранпереходе грузовик выпустил огромное облако белого газа