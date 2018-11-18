2018-11-18T12:59:54+03:00
Общество

Завершилась первая очередь реконструкции улицы Баранова в Калининграде

Кирилл Алексеев
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..Фото: Эдуард Молчанов
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В Калининграде завершились работы по благоустройству первой очереди досугово-деловой пешеходной зоны на улице Прфессора Баранова - от улицы Горького до Партизанской.

Как сообщили в областном правительстве, проект реализован совместно с КБ «Стрелка» и «ДОМ.РФ».

- На объекте выполнена вертикальная планировка, - отметили в правительстве. - Верхнее покрытие выполнено из клинкерной плитки.

Кроме того, произведена замена участка водопровода, осуществлены вынос и переключение высоковольтных кабелей, устроена ливневая канализация. Высажены деревья, установлены новые опоры наружного освещения и малые архитектурные формы.

- Федеральное финансирование, которого мы добились для реализации этого проекта, направлено в первую очередь на создание комфортной среды для горожан – современной, общественно-прогулочной зоны, - сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Ни в какое сравнение не идет, как выглядел этот участок до реконструкции, и что мы наблюдаем сейчас. Это может служить примером, как дальше развивать городские территории.

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