2018-11-18T13:09:51+03:00
Происшествия

В Калининграде менеджер компании мобильной связи продал персональные данные клиента

Возбуждено уголовное дело
Кирилл Алексеев
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Сотрудники отдела "К" ОМВД России по Ленинградскому району установили, что к 25-летнему менеджеру офиса одного из сотовых операторов обратилось неустановленное лицо и попросило предоставить личные сведения владельца определенного телефонного номера. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, имея доступ к базе данных, мужчина воспользовался своим служебным положением и передал персональные данные клиента третьему лицу за денежное вознаграждение.

В результате комплекса оперативных мероприятий полицейскими противоправные деяния гражданина были пресечены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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