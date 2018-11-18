В Калининграде менеджер компании мобильной связи продал персональные данные клиента
Сотрудники отдела "К" ОМВД России по Ленинградскому району установили, что к 25-летнему менеджеру офиса одного из сотовых операторов обратилось неустановленное лицо и попросило предоставить личные сведения владельца определенного телефонного номера. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, имея доступ к базе данных, мужчина воспользовался своим служебным положением и передал персональные данные клиента третьему лицу за денежное вознаграждение.
В результате комплекса оперативных мероприятий полицейскими противоправные деяния гражданина были пресечены.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.