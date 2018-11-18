Голосование за новое имя аэропорта "Храброво": Кант на первом месте, императрица Елизавета на втором
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Философ Иммануил Кант по-прежнему лидирует в народном голосовании по доименованию аэропорта "Храброво" в Калининграде. Голосование проходит на сайте великиеимена.рф.
По состоянию на 18 ноября за Иммануила Канта проголосовали 6915 человек. На второе место вышла российская императрица Елизавета Петровна, набравшая 5782 голоса. Далее - кандидатура маршала Василевского (4268 голосов) и генерала Черняховского (3127 голосов).
Народное голосование продлится до 30 ноября, результаты будут опубликованы 5 декабря.