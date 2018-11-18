2018-11-18T15:47:26+03:00
Спорт

Калининградские волейболистки одержали вторую победу подряд

Кирилл Алексеев
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Пока футбольная "Балтика" нас огорчает, женская волейбольная команда "Локомотив" - наоборот. Накануне наши девушки в рамках Суперлиги в Красноярске обыграли местный "Енисей" со счетом 3:2. Для "Енисея" это стало первым поражением, для "Локомотива" - второй победой подряд. В первом туре наша команда обыграла казанское "Динамо".

Как сообщает "Чемпионат.Com", в третьем туре Суперлиги 25 ноября «Локомотив» примет «Заречье-Одинцово», а «Енисей» на выезде сыграет с московским «Динамо».

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