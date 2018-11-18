В Калининграде "банда" девятиклассников ограбила два магазина, кондитерскую и угнала две машины

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-18T15:57:30+03:00

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Знатно порезвилась накануне компания девятиклассников одной из калининградских школ. Как сообщил телеграм-канал Mash, желая произвести сногсшибательное впечателние на своих подруг, ребята поздним вечером проникли в супермаркет, затем в кондитерскую, откуда вернулись отнюдь не с пустыми руками. В списке похищенного - спиртное, ноутбук, сейф и, конечно, пирожные с кремом.

Следующим "подвигом" молодых да ранних стал угон двух автомобилей. Однако машины подростки даже не смогли выкатить из двора.

На следующий день компанию задержали. Девицы проходят свидетелями, парням грозят реальные сроки. Подобные подвиги, как известно, наказуемы.