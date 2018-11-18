Калининградцам предлагают выбрать наиболее удобное расписание рельсобусов из Гурьевска и обратно
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На сайте министерства развития инфраструктуры Калининградской области размещен опрос, касающийся нового расписание рельсобусов Гурьевск - Калининград. Калининградцам предлагается выбрать один из двух вариантов "сетки". Первый: отправление из Гурьевска - в 7.24, 7.54, 8.18, 9.22. Второй: из Гурьевска - в 6.55, 7.24, 7.54, 8.18.
В настоящее время лидирует первый вариант, за него проголосовали 198 человек. За второй вариант отдано 149 голосов.
Прогосовать можно ЗДЕСЬ.