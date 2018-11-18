"Балтика" победила в последнем домашнем матче года

СЕГОДНЯ 20:30 2018-11-18T20:30:31+03:00

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В матче 23-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ калининградская "Балтика" победила на своем поле дебютантов лиги московский клуб "Чертаново" - 2:0. Голы на счету полузащитника Максима Григорьева и защитника Сослана Токазова. В матче первого круга, который состоялся в Москве, калининградцы уступили чертановцам со счетом 1:3. После победы над "Чертаново" калининградская команда набрала 25 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице.

Матч с "Чертаново" был последним для "Балтики" в этом году на своем поле. Следующую игру балтийцы проведут 24 ноября в Санкт-Петербурге против местного "Динамо". После этого турнир ФНЛ возьмет паузу до весны.