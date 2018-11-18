В Калининграде начали производство спортивного седана Genesis G70

СЕГОДНЯ 20:41 2018-11-18T20:41:40+03:00

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Калининградский завод "Автотор" объявил о начале производства спортивного седана

Genesis G70. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу "Автотора", автомобиль выпускается в пяти комплектациях - Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme, с двухлитровым турбо-бензиновым двигателем мощностью 197 и 247 лошадиных сил. Все модификации оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеют полный привод.

Как отмечает издание, автомобили Genesis, суббренда компании Hyundai Motor, выпускаются на калининградском заводе с октября 2016 года.