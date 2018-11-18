2018-11-18T21:00:36+03:00
Общество

Реконструкция зоны отдыха возле Летнего озера в Калининграде должна завершиться до конца года

Кирилл Алексеев
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Реконструкция рекреационной зоны возле Летнего должна завершиться в этом году, сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда. Срок достаточно жесткий, и были опасения, что подрядчик не успеет выполнить весь объем работ.

- Были определённые проблемы, связанные с проведением конкурсных процедур и определением подрядчика, - отметил мэр Калининграда Алексей Силанов. - Тем не менее, мы нашли компромиссное решение, к работе подключились субподрядчики, которые достаточно активно реализуют этот проект, и я думаю, что в этом году работы по благоустройству этой территории будут завершены.

В настоящее время на Летнем заливают основание для сцены, готовят основу для спортивной площадки, подстилающих слоев под плиточное покрытие пешеходных дорожек, высажена часть деревьев, начали сооружать террасу с пандусом. На вопрос главы города о температурном режиме представитель подрядной организации заверил, что технологии позволяют работать и при пониженных температурах.

Напомним, на реконструкцию Летнего озера в Балтрайоне мэрия Калининграда заключила муниципальный контракт с компанией «Вест-Проект». Эта организация предложила самую низкую цену за выполнение комплекса работ. В результате торгов начальная цена контракта была снижена с 55 млн рублей до 47,6 млн рублей.

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