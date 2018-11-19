2018-11-19T10:46:12+03:00
Спорт

Заключительный домашний матч «Балтики» посетило больше 4.2 тыс зрителей

Команда поблагодарила болельщиков за поддержку
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Заключительный домашний матч «Балтики» прошел в Калининграде. 4 тысячи 254 зрителя пришли на стадион на острове, чтобы проводить команду на зимние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Балтика».

В матче 23-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ калининградская команда победила дебютантов лиги московский клуб «Чертаново» - 2:0 (Максим Григорьев и Сослан Токазов).

Отметим, предыдущий матч «Балтики» против «Луча» 14 ноября посетило 3 тысячи 765 зрителей.

Тогда Калининград вошел в тройку городов по посещаемости 22 тура ФНЛ вместе с Саранском и Курском.

Следующую игру балтийцы проведут 24 ноября в Санкт-Петербурге против питерского «Динамо».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Багратионовском районе открыли памятный знак в честь военных летчиков
В Калининграде на пл. Победы начали устанавливать новогоднюю елку
ГИБДД: Под Калининградом автомобиль сбил на «зебре» женщину с ребенком
В Калининграде родственники умершей женщины отсудили страховое возмещение
Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу чемпионата мира по женской борьбе
В Калининграде школьников посвятили в православные скауты
В Калининграде закрыли частный дом престарелых после вспышки чесотки
В Калининградской области с начала года в ДТП пострадали 1156 человек
Калининградец пойдет под суд за два спиленных дерева
На Сельме в ДТП с участием автобуса пострадал пассажир
В воскресенье на дорогах Калининградской области пострадали два пешехода
В Калининграде в течение дня не будет электричества на 15-ти улицах
В девятиэтажке на ул. Мариупольской ночью загорелся балкон
На нечетной стороне ул. Добролюбова запретят парковаться
В Балтийске коммунальщики все выходные сражались с прорывом трубы
В ДТП под Черняховском погиб 35-летний мужчина
Под Калининградом из дома пенсионерки украли мебель
Реконструкция зоны отдыха возле Летнего озера в Калининграде должна завершиться до конца года
В Калининграде начали производство спортивного седана Genesis G70
"Балтика" победила в последнем домашнем матче года
Калининградцам предлагают выбрать наиболее удобное расписание рельсобусов из Гурьевска и обратно
В Калининграде "банда" девятиклассников ограбила два магазина, кондитерскую и угнала две машины