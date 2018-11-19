Заключительный домашний матч «Балтики» посетило больше 4.2 тыс зрителей

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-19T10:46:12+03:00

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Заключительный домашний матч «Балтики» прошел в Калининграде. 4 тысячи 254 зрителя пришли на стадион на острове, чтобы проводить команду на зимние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Балтика».

В матче 23-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ калининградская команда победила дебютантов лиги московский клуб «Чертаново» - 2:0 (Максим Григорьев и Сослан Токазов).

Отметим, предыдущий матч «Балтики» против «Луча» 14 ноября посетило 3 тысячи 765 зрителей.

Тогда Калининград вошел в тройку городов по посещаемости 22 тура ФНЛ вместе с Саранском и Курском.

Следующую игру балтийцы проведут 24 ноября в Санкт-Петербурге против питерского «Динамо».