2018-11-19T11:01:49+03:00
Происшествия

Под Калининградом из дома пенсионерки украли мебель

Стол и кухонный шкаф полицейские нашли в одном из соседних домов поселка
Игорь ОРЕХОВ
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Жительница поселка Красное Полесского района, хотя и отсутствовала дома довольно продолжительное время, вернувшись сразу же определила, что в обстановке чего–то явно не хватает. Подумав немного, сообразила, чего именно - деревянного стола и шкафа от кухонного гарнитура.

Мебель участковые уполномоченные полиции, к которым пенсионерка обратилась за помощью, разыскали очень просто, в результате подомового обхода. Пропавшее имущество обнаружилось в одном из соседних зданий. По предварительной версии, приволокли его туда 35-летняя женщина и 21-летний парень, проживающие в том же поселке. За «кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору» по закону положено до пяти лет в «зоне». Каждому.

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