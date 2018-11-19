В ДТП под Черняховском погиб 35-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-19T12:30:02+03:00

ДТП произошло в воскресенье в 18:15

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В воскресенье 18 ноября в Черняховске произошло ДТП, в котором есть пострадавший. Авария, как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, случилась на Гусевском шоссе.

На часах было 18:15 когда на Гусевском шоссе автомобиль «КИА» под управлением неустановленного водителя, врезался в ограждение.

По данным пресс-службы УМВД России по Калининградской области, в результате ДТП 35-летний пассажир погиб, второй пассажир получил телесные повреждения.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось Поисково-спасательное подразделение города Черняховска в составе 2 человек и 1 единицы техники.