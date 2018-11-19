В Балтийске коммунальщики все выходные сражались с прорывом трубы

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-19T12:28:50+03:00

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В Балтийске на улице Серебровской в субботу 17 ноября произошла утечка теплоснабжения. В итоге, начало холодов жители 89 домов приморского города вынуждены были встретить без тепла. Как сообщила пресс-служба администрации, была повреждена труба диаметром 533 мм, из-за чего коммунальщики остановили работу котельной 33 СРЗ.

В тот же вечер в администрации заявили, что рабочие продолжают устранять прорыв теплотрассы, и что к 11-12 часам 18 ноября они все исправят. Однако батареи в домах так и не потеплели.

- В процессе восстановительных работ на месте прорыва теплотрассы в Балтийске произошла еще одна авария, - сообщили в пресс-службе уже в воскресенье. - На улице Серебровской продолжает работу аварийная бригада, во время запуска теплосистемы образовалась еще одна утечка. По словам специалистов, возобновить теплоснабжение в домах, отапливаемых от котельной 33 СРЗ в течение дня не получится. Выражаем извинения перед жителями Балтийска, оставшимися без тепла.