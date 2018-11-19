В девятиэтажке на ул. Мариупольской ночью загорелся балкон

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-19T12:35:19+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В ночь на понедельник, 19 ноября, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Ленинградского района Калининграда.

В 23.29 поступил сигнал о том, что на улице Мариупольской горит многоэтажка.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в девятиэтажном панельном доме на третьем этаже горел балкон.

Огонь успел охватить площадь в 5 квадратных метров, прежде чем его потушили.

О пострадавших не сообщается.