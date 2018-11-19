В девятиэтажке на ул. Мариупольской ночью загорелся балкон
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник, 19 ноября, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Ленинградского района Калининграда.
В 23.29 поступил сигнал о том, что на улице Мариупольской горит многоэтажка.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в девятиэтажном панельном доме на третьем этаже горел балкон.
Огонь успел охватить площадь в 5 квадратных метров, прежде чем его потушили.
О пострадавших не сообщается.