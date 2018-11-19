В Калининграде в течение дня не будет электричества на 15-ти улицах

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-19T12:38:01+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в ряде домов на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на пер. Крылова 4 ( школа-интернат №1), 2-8,1-11, ул. Ан. Попова 9 (Общежитие), ул. Ал. Невского 212-224, 214а, 239, 251, 4я-Большая окружная 72а, ул. Крылова 2-8, пер. Ан. Попова5,6,8.

До 16 часов электричество будет отключено на ул. А.Невского 219-237,223,241,253, ул. Ю. Смирнова 1,2а,3,4,4а,б,е,6,6а,11, 4-я Большая окружная , 48-70,60а,60б,62а,68г,68б,70а,70б, 70б72а,72б, АН. Попова 2-10,8а,3-7, пер. Крылова 1б,1а.

18 часов электричество отключат в ул. Летняя 3-5 (административный хирургический комплекс);

До 16 часов света не будет на ул. Ярославская 1-15, 2-8, 2а,б,в, ( МУЗ Городская инфекционная больница), 11а, ул. Фрунзе 31-51, 35а, ул. Гражданская 1-5, 5а, 9а, 22.