2018-11-19T12:45:34+03:00
Происшествия

В воскресенье на дорогах Калининградской области пострадали два пешехода

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшее воскресенье, 18 ноября, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода.

Так, в Гурьевске в 11:40 на Калининградском шоссе столкнулись «Форд» и «Фольксваген». От удара автомобиль «Фольксваген» отбросило на нерегулируемый пешеходный переход, где произошел наезд на пешехода.

В результате ДТП 48-летний пешеход получил телесные повреждения.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в тот же день в Калининграде на ул. Верхнеозерная, на автостоянке 26-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен», сдавал задом, и наехал на 79-летнего пешехода. Женщина получила травмы.

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