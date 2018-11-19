Калининградец пойдет под суд за два спиленных дерева
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Жителя Неманского района задержали за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
40-летний мужчина в районе поселка Дубравино спилил две ольхи. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа изъяла автомобиль подозреваемого, а также бензопилу, цепь и спилы.
В ходе разбирательства, мужчина сознался в содеянном поступке, а также дал признательные показания в совершении еще 13 фактов незаконного спила деревьев.
По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.