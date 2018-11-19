2018-11-19T12:53:21+03:00
Общество

Калининградец пойдет под суд за два спиленных дерева

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Неманского района задержали за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний мужчина в районе поселка Дубравино спилил две ольхи. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа изъяла автомобиль подозреваемого, а также бензопилу, цепь и спилы.

В ходе разбирательства, мужчина сознался в содеянном поступке, а также дал признательные показания в совершении еще 13 фактов незаконного спила деревьев.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Багратионовском районе открыли памятный знак в честь военных летчиков
В Калининграде на пл. Победы начали устанавливать новогоднюю елку
ГИБДД: Под Калининградом автомобиль сбил на «зебре» женщину с ребенком
В Калининграде родственники умершей женщины отсудили страховое возмещение
Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу чемпионата мира по женской борьбе
В Калининграде школьников посвятили в православные скауты
В Калининграде закрыли частный дом престарелых после вспышки чесотки
В Калининградской области с начала года в ДТП пострадали 1156 человек
На Сельме в ДТП с участием автобуса пострадал пассажир
В воскресенье на дорогах Калининградской области пострадали два пешехода
В Калининграде в течение дня не будет электричества на 15-ти улицах
В девятиэтажке на ул. Мариупольской ночью загорелся балкон
На нечетной стороне ул. Добролюбова запретят парковаться
В Балтийске коммунальщики все выходные сражались с прорывом трубы
В ДТП под Черняховском погиб 35-летний мужчина
Под Калининградом из дома пенсионерки украли мебель
Заключительный домашний матч «Балтики» посетило больше 4.2 тыс зрителей
Реконструкция зоны отдыха возле Летнего озера в Калининграде должна завершиться до конца года
В Калининграде начали производство спортивного седана Genesis G70
"Балтика" победила в последнем домашнем матче года
Калининградцам предлагают выбрать наиболее удобное расписание рельсобусов из Гурьевска и обратно
В Калининграде "банда" девятиклассников ограбила два магазина, кондитерскую и угнала две машины