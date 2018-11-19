В Калининградской области с начала года в ДТП пострадали 1156 человек
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В минувшее воскресенье в Калининградской области прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. Во всех школах региона прошли профилактические мероприятия, сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.
С начала года в регионе, по данным ГИБДД, произошло 977 ДТП. В этих дорожных происшествиях 85 человек погибли и 1156 получили ранения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению безопасности на дорогах и в транспорте.