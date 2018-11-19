В Калининграде закрыли частный дом престарелых после вспышки чесотки

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-19T13:04:44+03:00

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В Калининграде приостановлена деятельность частного дома престарелых «Забота» после вспышки чесотки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Причиной возникновения группового очага заболевания среди пожилых людей стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к санитарному содержанию помещений, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму, медицинским и гигиеническим мероприятий.

Работа дома престарелых приостановлена по решению Центрального районного суда на 90 суток.