В Калининграде закрыли частный дом престарелых после вспышки чесотки
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В Калининграде приостановлена деятельность частного дома престарелых «Забота» после вспышки чесотки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Причиной возникновения группового очага заболевания среди пожилых людей стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к санитарному содержанию помещений, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму, медицинским и гигиеническим мероприятий.
Работа дома престарелых приостановлена по решению Центрального районного суда на 90 суток.