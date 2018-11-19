В Калининграде школьников посвятили в православные скауты

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-19T13:04:46+03:00

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В Калининграде школьников посвятили в скауты Братства православных следопытов. После божественной литургии, ребята дали обещание исполнять свой долг перед Богом, родиной и ближним, выполнять все законы следопытов. На посвящении им были торжественно повязаны галстуки новичка Братства православных следопытов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Речь идет о воспитанниках старшей группы воскресной школы Крестовоздвиженского храма Калининграда.

После посвящения в следопыты они с руководителями и родителями отправились на свое первое задание – убирать территорию Кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда.