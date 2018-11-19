Спортсменка из Калининграда завоевала бронзу чемпионата мира по женской борьбе

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-19T13:18:22+03:00

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В Бухаресте чемпионата мира по молодежной женской борьбе собрал больше 600 представителей вольного, греко-римского и женского стиля.

В составе сборной России отличилась калининградка Александра Андреева, выступавшая в категории до 57 кг.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победив в квалификации соперницу из Индии, калининградка уступила в четвертьфинале японке и отправилась в борьбу только за бронзовые награды. Итог – победа над спортсменками из США и Китая. Бронзовая медаль наша.

Александра Андреева – спортсменка регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и областной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам. Она – победительница европейского чемпионата нынешнего года. Летом выступила на мировом чемпионате среди студентов в Бразилии, где также стала бронзовым призером.