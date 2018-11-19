2018-11-19T13:22:49+03:00
Общество

В Калининграде родственники умершей женщины отсудили страховое возмещение

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске суд взыскал возмещение со страховой компании, которая отказалась выплачивать деньги родственникам умершей женщины. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Женщина при оформлении кредита в банке застраховала свою жизнь и здоровье от рисков смерти и постоянной утраты трудоспособности в результате болезни, несчастного случая. В период действия договора женщина скончалась, однако страховая компания отказалась выплачивать родственникам умершей страховую сумму.

Однако, у суда оказалось другое мнение. Посчитав, что компания необоснованно отказала наследнице в выплате страхового возмещения, Гурьевский районы суд взыскал с ЗАО «Страховая компания «Резерв» страховое возмещение в размере 139 370 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя – 69 685 рублей, расходы на услуги представителя - 12 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - 5 202 рубля 51 копейку.

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