ГИБДД: Под Калининградом автомобиль сбил на «зебре» женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-19T13:32:37+03:00

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Стали известны подробности ДТП на автодороге Калининград-Полесск, которое произошло в воскресенье, 18 ноября.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, на 9 км автодороги водитель «Форда» превысил скорость и «догнал» стоящий впереди «Фольксваген». 28-летний водитель «немца» после удара, по инерции, совершил наезд на переходивших проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей пешеходов, 48-летнюю женщину и 6-летнего ребенка.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.