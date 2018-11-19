В Калининграде на пл. Победы начали устанавливать новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-19T13:36:54+03:00

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На площади Победы в Калининграде начался монтаж новогодней елки. Как сообщает пресс-служба мэрии, главную городскую елку должны смонтировать и украсить ее не позднее 10 декабря.

Высота конструкции, состоящей из трубчатого каркаса и 6 000 ветвей - 30,5 метров, вес - 12 155 кг. Сегодня уже был смонтирован нижний ярус диаметром 12,4 м. Во вторник-среду установка элементов продолжится уже с помощью вышки.

Монтажникам предстоит при необходимости заменить вышедшие из строя электроэлементы, а также развесить 200 серебряных шаров диаметром 250 мм и 201 синий шар диаметром 300 мм, 69 световых шаров диаметром от 800 до 2000 мм и светящуюся верхушку, растянуть и подключить 90 гирлянд общей протяжённостью 2 700 метров.