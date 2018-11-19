В Багратионовском районе открыли памятный знак в честь военных летчиков

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-19T13:50:37+03:00

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В воскресенье 18 ноября в поселке Южный открыли памятный знак в честь 689 гвардейского Сандомирского, ордена Александра Невского истребительного авиационного полка имени маршала авиации Александра Покрышкина и 288 отдельного вертолетного полка.

Как сообщает пресс-сслужба правительства области, с просьбой установить мемориал обратились сами жители поселка, так как на протяжении 50 лет, до расформирования полков в 2001-2002 годах, основным населением поселка Южный были именно военные.

Стоит напомнить, что трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, легендарный летчик Александр Покрышкин, имя которого носит один из полков, разработал оригинальную тактику воздушного боя, которая назвалась «Соколиным ударом». Этот прием применялся при отражении налетов бомбардировщиков и проходил так стремительно, что оборонительный огонь противника оказывался неэффективным. «Покрышкинские» схемы с успехом применялись до конца войны.

В 1952 году «покрышкинский» полк перелетел на аэродром «Нивенский», Калининградской области, где он базировался в течение пятидесяти лет.

Уже будучи маршалом авиации Советского Союза, Александр Покрышкин каждый год приезжал в родной полк и передавал свой опыт молодым летчикам. Он встречался с однополчанами, учениками школ, молодежью. После его ухода из жизни эту традицию продолжала его супруга.