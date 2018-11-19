Калининградец пытался провезти через границу больше 200 кг мяса

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-19T14:38:49+03:00

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На границе в Багратионовске задержали калининградца, который вез сырое мясо в своем авто. В ходе таможенного досмотра с участием служебной собаки Мираж Шоу Юджи Свит Бой в багажнике и на полу салона обнаружили индюшачьи сердца, шеи, филе, бедра, крылья, гузки и желудки, а также куриные окорочка. Все это было упаковано в сумки и пакеты.

Отделение по связям с общественностью областной таможни сообщает, что общий вес находки составил 208, 5 кг.

Владелец товара признался, что мясную продукцию приобрел на оптовой базе в Бартошицах и ввозил в Россию с целью перепродажи. Он надеялся, что инспекторы не будут проверять содержимое сумок.

Мясо изъято и подлежит уничтожению. Нарушитель заплатит штраф.