В Черняховске задержали нелегальную маршрутку
.Фото: Госавтоинспекция
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В Черняховском районе выявлен факт незаконной перевозки пассажиров. Об этом сообащет отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
Местный житель перевозил пассажиров в микроавтобусе, не являясь индивидуальным предпринимателем. После задержания мужчина не отрицал, что перевозил людей за деньги.
- В отношении водителя были составлены административные протоколы, после чего пассажиры были вынуждены добираться до места назначения на попутном автотранспорте, - заявили в ГИБДД.