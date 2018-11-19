2018-11-19T14:52:15+03:00
Общество

В Черняховске задержали нелегальную маршрутку

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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В Черняховском районе выявлен факт незаконной перевозки пассажиров. Об этом сообащет отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Местный житель перевозил пассажиров в микроавтобусе, не являясь индивидуальным предпринимателем. После задержания мужчина не отрицал, что перевозил людей за деньги.

- В отношении водителя были составлены административные протоколы, после чего пассажиры были вынуждены добираться до места назначения на попутном автотранспорте, - заявили в ГИБДД.

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