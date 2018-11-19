2018-11-19T15:14:16+03:00
Общество

Антон Алиханов пообещал бороться с нелегальными торговцами на улице Баранова

На развалы главе региона пожаловались сразу несколько пользователей
Иван МАРКОВ
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Развалы нелегальных торговцев на улице БарановаРазвалы нелегальных торговцев на улице БарановаФото: Иван МАРКОВ
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В субботу 17 ноября губернатор Антон Алиханов вместе с мэром города Алексеем Силановым открыли первую очередь реконструированной улицы Баранова. Правда, как только группа чиновников вместе с казачьим патрулем отправилась на заслуженный выходной, на пешеходную зону вышли прятавшиеся ранее уличные торговцы.

Об этом губернатору тут же доложили в комментариях под его сообщением об открытии улицы в Инстаграме.

- Я каждый день прохожу оттуда мимо на работу и вижу бабушек, которые торгуют пинетками, платками и носками, и какого-то мужчину, который дудукает на своей трубе, - сообщила одна из подписчиц.

Ниже продавцов «заложил» и другой пользователь, который, обращаясь к главе региона, написал:

- Как так получилось, что на следующий день после вашего визита там опять появились торгаши? Торгуют порошками, кетчупами, носками. И никто их не гоняет. А всего лишь сутки прошли после вашего визита. Могу фото скинуть в личку.

Антон Алиханов ответил, что был там после открытия и все «видел сам», а также пообещал бороться с этим явлением.

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