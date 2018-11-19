2018-11-19T15:42:46+03:00
Происшествия

Под Гусевом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Под Гусевом на автодороге Неман-Гусев в понедельник 19 ноября, около 13:45 случилось ДТП – автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации, за рулем находилась девушка.

Фотографию последствий аварии выложили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.

- У девушки истерика, ее в машине скорой успокаивают. Других повреждений у нее нет. У второго участника ДТП тоже нет, девушка банально не справилась с управлением и кувыркнулась, - пишут очевидцы в соцсетях.

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