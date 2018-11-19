2018-11-19T15:46:49+03:00
Общество

СМИ: Самолет из Калининграда опасно сблизился с лайнером в небе над Москвой

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В небе над Московской область два пассажирских лайнера опасно сблизились из-за ошибки одного из пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетческих службах.

Инцидент с участием двух самолетов Airbus, направлявшихся из Калининграда в Москву и из Москвы в Санкт-Петербург, произошел в поздним вечером в воскресенье, 18 ноября.

- Пилот одного из самолетов ошибочно начал снижение, приняв на свой счет команду диспетчера, адресованную другому лайнеру. Таким образом, экипаж создал потенциально опасную ситуацию с участием находившегося неподалеку на встречном курсе самолета. Вертикальный интервал между двумя бортами сократился до 200 метров, - сказал источник «Интерфакса», добавив, что экипаж своевременно среагировал на сигнализацию и самолетам удалось благополучно разойтись.

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