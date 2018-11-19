2018-11-19T15:43:41+03:00
Общество

В поездку по программе «Мы россияне» отправится 100-тысячный участник

Виктор Сергеев
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Во вторник, 20 ноября, в рамках экскурсионно-образовательной поездки проекта «Мы – россияне» из Калининграда в Москву отправится очередная группа школьников. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в состав делегации войдет 100-тысячный участник проекта.

Проект «Мы – россияне» реализуется правительством Калининградской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках госпрограммы «Молодежь». Благодаря проекту молодежь посещает Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Северо-Запада России, Курск, Казань и даже родину Деда Мороза — Великий Устюг, где знакомятся с историей, посещают музеи, культурные и природные достопримечательности.

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