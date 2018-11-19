2018-11-19T15:45:04+03:00
Звезды

В Калининграде завершают съемки фильма «Порт»

Крайней рабочей сменой объявили 20 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде съемочная группа фильма «Порт» объявила о крайней смене. Работа киношников завершается уже завтра, во вторник.

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в соцсетях, на последний съемочный день, 20 ноября, требуются парни 27-40 лет на роли рабочих порта, полицейских и охранников, а также мужчины 30-45 лет на роль экспертов-криминалистов

- Не упустите свой шанс сняться с главными героями и сделать фото на память! – зазывают организаторы съемок.

Стоит отметить, что на протяжении всех съемочных месяцев киношники обращались через социальные сети к калининградцам и искали не только дублеров главных героев, но и актеров массовки, и даже второстепенных актеров, которые должны были изображать полицейских, врачей, сотрудников ФСБ, уголовников и наркоманов.

Съемки проходят в Калининградской области с 1 сентября и по планам должны были продлиться до конца ноября. Продюсирует ленту компания «Среда», известная такими сериалами как «Метод» и «Мажор».

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