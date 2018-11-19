Янтарный комбинат добыл рекордный самородок весом 2,3 кг
.Фото: предоставлено янтарным комбинатом
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Работники Янтарного комбината в минувшее воскресенье добыли янтарный самородок весом свыше 2,3 кг. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
- Уникальный янтарь массой 2372 граммов представляет собой камень объемной плотной структуры трапециевидной формы, - говорится в сообщении пресс-службы.
Самородок стал самым крупным из 16 самородков, найденных в карьере янтарного комбинатав 2018 году, габаритные размеры образца - 240 на 160 на 95 мм.