Автобаза калининградского правительства покупает три автомобиля за 5,1 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-19T16:30:08+03:00

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Бюджетное учреждение «Автобаза правительства Калининградской области» объявила аукцион на покупку трех автомобилей. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте госзакупок.

На покупку трех автомобилей выделено 5 млн 154 тыс рублей (1 млн 718 тысяч за один автомобиль), средства на их покупку выделены из областного бюджета.

В техническом задании не конкретизируется, автомобили какой марки планируется купить для автобазы регионального правительства. Под указанные характеристики подходят «Тойота Камри» и «Киа Оптима».