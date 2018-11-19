Автобаза калининградского правительства покупает три автомобиля за 5,1 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Бюджетное учреждение «Автобаза правительства Калининградской области» объявила аукцион на покупку трех автомобилей. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте госзакупок.
На покупку трех автомобилей выделено 5 млн 154 тыс рублей (1 млн 718 тысяч за один автомобиль), средства на их покупку выделены из областного бюджета.
В техническом задании не конкретизируется, автомобили какой марки планируется купить для автобазы регионального правительства. Под указанные характеристики подходят «Тойота Камри» и «Киа Оптима».