2018-11-19T16:44:20+03:00
Общество

Более 350 волонтеров уберут мусор на Куршской косе

Акция «Чистая страна» пройдет 24 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В грядущее воскресенье, 24 ноября, на территории нацпарка «Куршская коса» будет дан старт завершающей в этом году волонтерской акции «Чистая страна».

Как сообщает пресс-служба национального парка, участие в акции уже подтвердили более 350 активистов и волонтеров. Регистрация для участия продолжается.

Добровольцы благоустроят территорию Визит-центра (14,7 км) около Богатырской часовни, уберут мусор на морском побережье длиной 5 км.

Кроме того, запланирован флешмоб на берегу Балтийского моря – из 600 метров атласной ткани сплетут самую большую косу длиной 200 метров и шириной 10 м. В нацпарке пояснили, что коса будет синего и зеленого цветов, что символизирует переплетение водных ресурсов с растительностью на Куршской косе.

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