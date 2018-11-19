В Музее изобразительных искусств покажут пейзажи советских художников
Почти семьдесят картин составят основу новой большой выставки «Россия живет дорогами» в калининградском Музее изобразительных искусств. В экспозиции работы Александра Балабаева, Игоря Обросова, Алексея Белых, Альберта Папикяна и др.
Как сообщили в музее, большинство картин написаны художниками советского периода из Калининграда, Москвы, Петербурга, Пскова, Калуги и других городов.
Вся живопись – из фондов калининградского музея.
Как рассказали организаторы, экспозицию дополнит фотозона «Встречаемся на перроне», где каждый сможет сделать снимок на память и «испытать трепет, свойственный перед отправлением в путешествие или возвращением домой».
Выставка откроется 23 ноября, накануне 30-летия музея.