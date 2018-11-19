В Музее изобразительных искусств покажут пейзажи советских художников

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-19T16:41:27+03:00

Картина В. Короткова «Кёнигсберг. Зеленый мост». Из собрания Музея изобразительных искусств. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

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Почти семьдесят картин составят основу новой большой выставки «Россия живет дорогами» в калининградском Музее изобразительных искусств. В экспозиции работы Александра Балабаева, Игоря Обросова, Алексея Белых, Альберта Папикяна и др.

Как сообщили в музее, большинство картин написаны художниками советского периода из Калининграда, Москвы, Петербурга, Пскова, Калуги и других городов.

Вся живопись – из фондов калининградского музея.

Как рассказали организаторы, экспозицию дополнит фотозона «Встречаемся на перроне», где каждый сможет сделать снимок на память и «испытать трепет, свойственный перед отправлением в путешествие или возвращением домой».

Выставка откроется 23 ноября, накануне 30-летия музея.