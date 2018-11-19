2018-11-19T17:06:48+03:00
Происшествия

Калининградец убил ночного гостя, ломившегося в соседнюю квартиру

Ссора между двумя жителями Советска закончилась тем, что один из мужчин ударил другого деревянным бруском по голове
Игорь ОРЕХОВ
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В Советске один из местных жителей, хорошенько приняв на грудь, решил навестить своего приятеля с улицы Тимирязева. Но приятель на звонок в дверь открывать не спешил. Возможно, просто потому, что спал – время-то было уже достаточно позднее. Тогда пьяный гость принялся молотить по двери кулаками, одновременно пытаясь докричаться до хозяина квартиры.

На шум вышел разбуженный сосед. Между мужчинами произошел короткий, но экспрессивный диалог, завершившийся ударом деревянным бруском по голове 48-летнего посетителя. Тут, наконец, пробудился и советчанин, до которого пытались достучаться. Он поспешил впустить жаловавшегося на головную боль приятеля, а сосед с чувством выполненного долга отправился досыпать.

Утром хозяин жилища обнаружил, что гость не подает признаков жизни, и принялся названивать в «Скорую» и в полицию. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. После чего 43-летнего соседа задержали полицейские.

- Гражданину предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. – На допросе обвиняемый свою вину признал частично, заявив, что не желал смерти потерпевшему. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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