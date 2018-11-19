В Калининграде историк из Иваново расскажет про феминистскую революцию в России

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-19T17:24:43+03:00

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В Калининград приезжает директор ивановского Центра гендерных исследований Ольга Шнырова, которая выступит с двумя интересными и совершенно бесплатными лекциями. Расскажет о проекте «Маскулинность в провинциальном городе», исследовавшем, что означает быть мужчиной в России (вторник, 20 ноября, 19:00), и о том, как Первая мировая война привела к феминистской революции (среда, 21 ноября, 19:00).

- Мало кто вспоминает, что Первая мировая война способствовала завершению и победе еще одной революции, феминистской, в результате которой женщины получили избирательное право и были допущены в сферу публичного, - говорят организаторы.

На лекции вы узнаете, к каким изменениям в гендерных отношениях привела Первая мировая война, как она расширила профессиональные и общественные горизонты женщин, и как Россия стала первой крупной европейской страной, предоставившей женщинам избирательные права.

Зал ГЦСИ (Московский проспект, 39) открыт ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 19 часов.