2018-11-19T17:30:20+03:00
Общество

Польские пограничники не пропустили в Калининград объявленного в розыск немца

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали объявленного в розыск гражданина германии, который пытался выехать в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного управления.

Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. В ходе проверки документов выяснилось, что 33-летнего немца, который хотел выехать в Калининградскую область, объявили в розыск за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Мужчину задержали и передали полицейским из Бранево для дальнейшего разбирательства.

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