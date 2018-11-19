Польские пограничники не пропустили в Калининград объявленного в розыск немца
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали объявленного в розыск гражданина германии, который пытался выехать в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного управления.
Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. В ходе проверки документов выяснилось, что 33-летнего немца, который хотел выехать в Калининградскую область, объявили в розыск за управление автомобилем без водительского удостоверения.
Мужчину задержали и передали полицейским из Бранево для дальнейшего разбирательства.