2018-11-19T17:34:02+03:00
Общество

В Калининградские общественники поддержали инициативу повышения возраста при продаже алкоголя

Виктор Сергеев
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В Калининграде общественники поддержали инициативу повышения возрастного ценза при продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Калининградской области.

«Закон 21», который сейчас проходит согласование в субъектах страны, обсуждался на заседании в Общественной палате Калининградской области в минувшую пятницу, 16 ноября.

Инициатива команды федерального проекта «Трезвая Россия» направлена на сбережение здоровья молодого поколения. По мнению авторов идеи, такая антиалкогольная мера позволит повлиять на социологические прогнозы. Например, по мнению социологов, к 2025 году численность молодежи в России сократится на 10 миллионов человек.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения и экспертного центра «Трезвой России», 77% жителей страны поддерживают повышение возраста покупателей алкоголя до 21 года, именно поэтому эта инициатива и получила название «Закон 21».

Отметим, что в начале октября во время визита в регион руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил сделать Калининградскую область пилотным проектом по повышению возраста покупателей алкоголя.

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