Экс-глава управления Росимущества назначена вице-премьером калининградского правительства

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-19T17:47:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Наталья Сибирёва назначена заместителем председателя правительства Калининградской области. Соответствующее распоряжение в понедельник, 19 ноября, подписал губернатор Антон Алиханов.

как сообщает пресс-служба правительства, Сибирева будет курировать вопросы повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти, включая межведомственное взаимодействие и работу с муниципалитетами в рамках решения задачи по мобилизации доходов. С этой целью в сферу полномочий нового вице-премьера включаются такие направления как строительство и градостроение.

Наталья Сибирёва родилась в 1978 году. В 2000 году окончила Калининградский государственный университет по специальности «математика», в 2006 - Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». С 1999 года работала в системе государственной регистрации недвижимости. С февраля 2016 года возглавляла Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калининградской области.