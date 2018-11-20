Под Калининградом задержан предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб человек

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-20T09:44:03+03:00

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Вечером минувшего воскресенья, 18 ноября в Черняховске, на Гусевском шоссе автомобиль марки КИА вылетел за пределы проезжей части и врезался в забор. Водитель машины с места ДТП сбежал, бросив на произвол судьбу двух своих пассажиров. Один из них погиб другой получил серьезные травмы. Скрывшийся виновник дорожной аварии был объявлен в розыск.

И вот, как со ссылкой на отдел пропаганды регионального Управления ГИБДД сообщает информационный портал «Новый Черняховск», 19 ноября подозреваемого удалось задержать. Вчерашним утром кто-то позвонил в местный отдел полиции и сообщил, что разыскиваемый гражданин в настоящий момент идет по улице Советской.

По названному адресу немедленно отправился наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Информация оказалась верной – водитель оказался в руках правоохранителей. С учетом его склонности к перемене мест будет не удивительно, если следствие будет настаивать на заключении задержанного под стражу, а суд это ходатайство удовлетворит.