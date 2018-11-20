В Гурьевском районе горел дом довоенной постройки
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший понедельник, 19 ноября, вечером поступило сообщение о пожаре в поселке Петрово Гурьевского района. На часах было 18.14, когда очевидцы вызвали пожарных.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на поселковой улице Садовой в двухэтажном доме довоенной постройки полностью выгорела кирпичная пристройка.
Кроме того, в двухэтажной пристройке к этому дому сгорела кровля. Ее пришлось разобрать.
О пострадавших не сообщается.