В Гурьевском районе горел дом довоенной постройки

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-20T10:19:13+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В минувший понедельник, 19 ноября, вечером поступило сообщение о пожаре в поселке Петрово Гурьевского района. На часах было 18.14, когда очевидцы вызвали пожарных.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на поселковой улице Садовой в двухэтажном доме довоенной постройки полностью выгорела кирпичная пристройка.

Кроме того, в двухэтажной пристройке к этому дому сгорела кровля. Ее пришлось разобрать.

О пострадавших не сообщается.