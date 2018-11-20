2018-11-20T10:19:13+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе горел дом довоенной постройки

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший понедельник, 19 ноября, вечером поступило сообщение о пожаре в поселке Петрово Гурьевского района. На часах было 18.14, когда очевидцы вызвали пожарных.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на поселковой улице Садовой в двухэтажном доме довоенной постройки полностью выгорела кирпичная пристройка.

Кроме того, в двухэтажной пристройке к этому дому сгорела кровля. Ее пришлось разобрать.

О пострадавших не сообщается.

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