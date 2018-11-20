Калининградские бойцы рукопашного стиля завоевали 87 наград домашнего турнира
Соревнования прошли в спорткомплексе «Юность»
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Спорткомплекс «Юность» в Калининграде принял 15-й открытый национальный турнир по рукопашному бою: выступило свыше 300 спортсменов из 24 регионов России и команда из Польши.
Как сообщает министерство спорта региона, в активе калининградских бойцов 87 наград отчетного турнира, в их числе 27 золотых медалей. Финальные поединки транслировались в прямом эфире через интернет и были организованы на манер прошлогоднего чемпионата России.
В минспорта отметили, что эти соревнования были посвящены памяти калининградского полицейского Олега Бутейко, погибшего при исполнении служебных обязанностей.