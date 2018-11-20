Калининградец незаконно получал пособие по безработице
.Фото: Александр Подгорчук
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На калининградца завели уголовное дело за незаконное получение пособия по безработице. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
С августа 2017 года по май 2018 года 41-летни мужчина состоял на учете как безработный и получал пособие. Вскоре он смог устроиться на работу, однако «забыл» сообщить об этом в центр занятости и продолжить получать пособие. Всего он незаконно получил более 22 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат», мужчине грозит до 4 месяцев ареста.