2018-11-20T10:53:55+03:00
Общество

Ушла из жизни основатель Центра международного тестирования БФУ

Людмила Липилина много лет боролась с тяжелой болезнью
Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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В понедельник 19 ноября ушла из жизни Людмила Липилина, талантливый ученый и прекрасный профессионал. Как сообщает пресс-служба БФУ имени Канта, вся ее жизнь была связана с калининградским университетом, в котором она начала работать еще в 1982 году.

Людмила Анатольевна подготовила и воспитала не одно поколение преподавателей английского языка и переводчиков, была председателем Калининградской ассоциации учителей английского языка. Она основала Центр международного тестирования в БФУ им. И. Канта, стояла у истоков прогрессивного когнитивного изучения метафор английского языка.

Коллеги отмечают, что на протяжении нескольких лет Людмила Липилина боролась с тяжелой болезнью, но оставалась при этом бесконечно светлым и добрым человеком.

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